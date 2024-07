VIDEO – Incendio in un capannone a Maratta vicino Terni, fiamme e colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Spread the love

Un nuovo incendio ha colpito Terni, con le fiamme che nel tardo pomeriggio di venerdì 12 luglio sono divampate in zona Maratta, coinvolgendo un capannone industriale. Alta e densa si è levata una colonna di fumo nero, visibile peraltro a chilometri di distanza, prodotta con ogni probabilità dalla combustione di rifiuti ingombranti. Sul posto i vigili del fuoco per gestire l’emergenza, insieme alle forze dell’ordine e ai tecnici di Usl e Arpa per il monitoraggio dell’aria.

Ad allertare i vigili del fuoco di Terni una segnalazione giunta alla centrale operativa nel tardo pomeriggio, con le fiamme divampate in un capannone industriale presente in via Angelini intorno alle 19,30 di venerdì.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore, con l’impegno da parte di due squadre dei pompieri del comando provinciale con vari mezzi, compreso anche un carro schiuma.

