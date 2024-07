Irpinia: Quattro giovani morti in un tragico incidente stradale

Spread the love

Nella tarda serata di ieri, sabato 13 luglio, la tranquilla cittadina di Mirabella Eclano, nell’Avellinese, è stata teatro di un dramma che ha spezzato quattro giovani vite. Erano amici, erano ragazzi, erano il futuro. Ma il destino, beffardo e crudele, ha deciso diversamente, trasformando una serata estiva in un incubo senza fine. I quattro, a bordo di una Mercedes AMG, percorrevano la Strada Statale 90 delle Puglie. L’auto era guidata da un 21enne di Frigento.

Accanto a lui, tre diciannovenni, originari di Grottaminarda e di Calore di Mirabella. Ragazzi che, fino a qualche ora prima, avevano sognato il futuro, pianificato serate, forse amori. Dovevano incontrarsi con altri due amici in una gelateria della zona. Un incontro che non avverrà mai. La dinamica dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni, racconta di uno scontro frontale con una Fiat Panda che viaggiava in senso opposto.

