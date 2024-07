Rivarolo, addio ad Aiesi Fu capo distaccamento dei vigili del fuoco a Ivrea

Spread the love

Un lutto che ha colpito profondamente la grande famiglia dei vigili del fuoco canavesano: la morte di Filippo Aiesi, ex capo del distaccamento eporediese, ha lasciato tutti nello sconforto. Per chi vorrà dargli un ultimo saluto, le ceneri di Filippo Aiesi, scomparso martedì scorso in Sicilia, all’età di 76 anni, arriveranno in Canavese lunedì 15 luglio, alle 16, al cimitero di Rivarolo.

La notizia del decesso dell’indimenticabile ex capo distaccamento dei vigili del fuoco di Ivrea.

