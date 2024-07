Vasto incendio di sterpaglie oggi alla Muratella, strade chiuse a Roma

Spread the love

Vasto incendio di sterpaglie divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio, in via della Muratella a Roma. Sul posto, stando a quanto si apprende, ci sono i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, gruppo XI Marconi, per la messa in sicurezza della zona e la gestione della viabilità. Sul posto anche gli uomini della Protezione Civile.

Le operazioni di spegnimento, informano i pompieri, sono tuttora in corso. I vigili urbani hanno chiuso via della Muratella, tra via Cristoforo Sabbadino e via Geminiano Montanari.

