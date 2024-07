Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ESI (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18:30 di ieri per un incidente stradale all’altezza dell’uscita Jesi centro direzione Fabriano. Tre le auto coinvolte di cui una si è ribaltata rimanendo sulla carreggiata. Due le persone ferite di cui una traportata all’ospedale di Torrette in eliambulanza. La squadra VVF sul posto ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Intervenuti i Carabinieri per i rilievi.