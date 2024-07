VIDEO – Rotoballe in fiamme, pompieri al lavoro fino all’alba

Spread the love

Intervento nella notte in strada Bobbiese alle porte della città- I vigili del fuoco sono rimasti impegnati fino all’alba di domenica 14 luglio per spegnere un incendio divampato in un campo alle porte della città di fianco a strada Bobbiese tra Piacenza e La Verza.

Le fiamme sono divampate improvvisamente nella serata di sabato, avvolgendo completamente alcune rotoballe di paglia che erano accatastate nel campo vicino a un fabbricato. L’intervento dei pompieri è stato immediato, data anche la vicinanza con la caserma di Strada Valnure: la zona delle fiamme è stata circoscritta per evitare che il fuoco potesse espandersi, dopodiché il rogo è stato tenuto sotto controllo con getti d’acqua e infine sono iniziate le operazioni di smassamento.

Le cause non sono ancor state chiarite.

VIDEO