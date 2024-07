Spread the love

Paura tra i bagnanti sulle spiagge ferraresi questa mattina per l’incendio divampato in una piccola imbarcazione nel canale tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi.

Un’alta colonna di fumo nero si è levata in tarda mattinata visibile fino anche dai nostri lidi ravennati. A quanto si apprende gli occupanti sono stati tratti in salvo e non risultano feriti. Sono intervenuti Guardia costiera e Vigili del fuoco.

Imbarcazione a fuoco ai Lidi ferraresi, salvi gli occupanti. Colonna di fumo visibile dai lidi ravennati – Ravenna Web Tv