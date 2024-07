Intervento rilevante in atto per incendio sterpaglie che minaccia anche abitazioni a Mascalucia.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

La chiamata in sala operativa in tarda mattinata. Sul posto diverse squadre operative impegnate nello spegnimento sui diversi fronti tra Mascalucia e S.P. Clarenza in via S. Margherita.

La 1ª partenza della Centrale, la squadra boschiva, 2 autobotti. In collaborazione anche protezione Civile e Forestale ed 1 Canadair. Si è riuscito ad evitare che bruciasse il capannone della Protezione Civile dove all’interno ci sono mezzi di lavoro. All’esterno qualche mezzo è stato coinvolto dall’incendio.

Le fiamme minacciano anche le abitazioni adiacenti, che si sta cercando di proteggere. Intervento in atto