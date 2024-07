Soccorso a due turisti spagnoli – mentre stavano facendo canyoning, si sono fermati lungo la discesa e non se la sentivano di proseguire.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Oggi in Claino con Osteno, torrente Lirone, in prossimità della confluenza con il torrente Telo, squadre attivate alle 12.45 per un soccorso a persona per due turisti spagnoli che mentre stavano facendo canyoning, si sono fermati lungo la discesa in quanto la portata d’acqua era troppo importante e non se la sentivano di proseguire. I due sono stati recuperati incolumi con manovra di contrappeso da CNSAS e VVF Menaggio. Richiesta arrivata dal consolato italiano tramite quello spagnolo