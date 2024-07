Roma, 7 vigili del fuoco intossicati in un incendio. A fuoco magazzino di frutta e verdura

Spread the love

Un grosso capannone di una ditta privata con un magazzino di frutta e verdura è andato a fuoco in via Prato Cornelio 197 ad Acilia, vicino Ostia, e sette vigili del fuoco sono rimasti feriti e intossicati in modo grave a causa dei fumi altamente contaminanti che si sono sprigionati dalle celle frigorifere. Il rogo si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio per cause ancora da chiarire, e non è esclusa nessuna pista, neanche quella dolosa: le indagini confermeranno l’origine delle fiamme. L’incendio, che sarebbe partito proprio dalle celle che contenevano la frutta da distribuire ai mercati, adesso è stato domato nonostante sia stato di vasta portata.

A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli stessi titolari del magazzino che stavano aprendo il capannone per spostare la merce da distribuire domani: appena sono entrati, spiegano i primi testimoni, hanno visto le fiamme e hanno avvertito i vigili del fuoco. Ma al momento la situazione è di caos al Pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia dove sono ricoverati i sette pompieri, di cui cinque della squadra di Ostia e due di Fiumicino che operavano con l’auto botte. I pompieri non sono in fin di vita ma sono entrati al pronto soccorso con codice rosso perché pur di spegnere le fiamme, si sono avvicinati alle celle e hanno respirato i fumi tossici di colore giallo che si sprigionavano dalle celle frigorifere. Al momento le conseguenze peggiori le ha riportate il caposquadra di Ostia a cui i medici hanno riscontrato la frattura della mano mentre gli altri sei sono ricoverati come intossicati gravi. Tutti indossavano gli autoprotettori , spiega Riccardo Ciofi del sindacato Fns Cisl. “Siamo sempre attenti alle condizioni di sicurezza – spiega Ciofi – in cui lavoriamo e piu volte abbiamo rappresentato ad alto livello che la priorità deve riguardare la salute del personale e il monitoraggio degli interventi rilevanti”

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/07/14/news/acilia_incendio_vigili_fuoco_intossicati-423394869