Matera, funerali solenni per i Vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Lunedì 22 luglio alle ore 18 si svolgeranno a Matera, nel sagrato della chiesa di San Pio X in piazza San Giovanni XXIII, i funerali solenni di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i Vigili del Fuoco deceduti mercoledì scorso a Nova Siri durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione. Domenica 21 luglio, dalle ore 9 alle 20, e lunedì 22 luglio, dalle ore 9 alle 13, sarà aperta la camera ardente presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera.

Le esequie saranno officiate da S.E. Arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo e saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.vigilfuoco.tv. Per la giornata del 22 luglio le bandiere di tutte le sedi VF dovranno essere disposte a mezz’asta, mentre alle 18:00, orario di inizio delle esequie, si osserverà in tutte le sedi VF un minuto di raccoglimento.