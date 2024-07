Fiamme in un appartamento, evacuato un condominio: cinque persone in ospedale

Spread the love

Paura nella notte, ieri 21 luglio, a Borgo Venezia, per un incendio che si è sviluppato in una palazzina di cinque piani in via Badile, proprio al di sopra di un negozio di articoli sportivi.

La chiamata al 115 è arrivata intorno alle 22.45, poco dopo che le fiamme, sprigionatesi in un appartamento al primo piano, avevano provocato molto fumo denso e nero, che aveva invaso anche i piani superiori.

Immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco, con cinque mezzi, di cui due autoscale, mentre gli inquilini del palazzo sono riusciti a mettersi in salvo da soli scendendo per le scale.

Undici di loro, tuttavia, che avevano inalato il fumo, sono stati presi in carico dagli operatori del Suem 118 e cinque trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuno risulta comunque in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia di Stato.

I pompieri, nel giro di poco tempo, hanno avuto ragione delle fiamme: ora proseguono le indagini per stabilire le cause del rogo. L’intervento si è concluso intorno all’1,30 della notte: a parte l’appartamento in cui si è sviluppato il rogo, risultato inagibile, i condomini hanno potuto fare ritorno nelle loro case.

https://www.larena.it/territorio-veronese/citta/incendio-appartamento-via-badile-cinque-in-ospedale-1.12390873?