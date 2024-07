I Vigili del Fuoco intervengono per un incendio mansarda ad Aci Sant’Antonio (CT)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, ad Aci Sant’Antonio in via Antonio Maugeri civ. 8, per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno di una mansarda al quarto piano di un edificio di civile abitazione.

Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del fuoco di Acireale e Riposto, un’autoscala, un’autobotte di rincalzo ed un automezzo di supporto logistico (“carro aria”).

Le cause sono da accertare. e non si ha notizia di persone coinvolte.