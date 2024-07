Intervento dei vigili del fuoco sul lago di Como, persona si tuffa da un’imbarcazione e si inabissa.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si segnala un intervento per soccorso tecnico urgente in alto Lago di Como, poco dopo le 14 nella zona di Dongo, per una persona entrata in acqua da un’imbarcazione e non più riemersa. Dalle prime informazioni ricevute, si tratterebbe di un turista.

Attualmente, un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo Lombardia, con due sommozzatori a bordo, sta perlustrando la zona insieme ai colleghi dei distaccamento di Dongo (CO) e Bellano (LC), che sono impegnati in acqua con due battelli pneumatici. In arrivo sono anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco da Torino, per supportare le operazioni di ricerca e soccorso.

Ulteriori dettagli saranno forniti non appena saranno disponibili.