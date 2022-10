Spread the love

CORPO NAZIZONALE VIGILI DEL FUOCO

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso -Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso – Concorso pubblico, per esami, a 26 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del C.N.VV.F. – Rinvio diario prove scritte.