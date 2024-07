Incidente stradale lungo la SS76 all’interno della galleria della Gola della Rossa in direzione Ancona

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

GENGA (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti in tarda mattinata per un incidente stradale avvenuto lungo la SS76 all’interno della galleria della Gola della Rossa in direzione Ancona. L’evento ha coinvolto principalmente un motociclista caduto rovinosamente sulla sede stradale. La persona è stata trattata sul posto dal personale del 118 e trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. La squadra VVF sul posto ha effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso. Intervenuta la polizia stradale per i rilievi.