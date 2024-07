VIDEO – Vigili del Fuoco impegnati per la ricerca di un disperso a Macugnaga (VCO) – Recuperato il corpo

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per la ricerca di un uomo classe ’61 che non era rientrato da un’escursione in montagna sopra Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Sul posto è stato attivato il dispositivo di soccorso che ha coinvolto una squadra del distaccamento di Macugnaga, gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo cinofili e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto).

Al fine di facilitare le operazioni di ricerca, sono stati impiegati dispositivi per rintracciare i cellulari (IMSI CATCHER) provenienti dalla Lombardia. Grazie a questi strumenti, è stato possibile triangolare il telefono della persona dispersa e individuarne le coordinate su un salto di roccia. Le informazioni sono state trasmesse al reparto volo della Lombardia che ha dispiegato l’elicottero “Drago 151”.

Gli Elisoccorritori, in collaborazione con i tecnici del SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza), sono riusciti a recuperare il corpo privo di vita dell’uomo disperso.

VIDEO