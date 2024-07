VIDEO – Incendio al tiro a segno nazionale di Prato: due morti e un ferito grave

Spread the love

Due persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un incendio scoppiato nel pomeriggio di venerdì 26 luglio alla sezione di Prato del Tiro a segno nazionale. Il rogo si è esteso anche alla pineta del vicino parco di Galceti. “Una tragedia che colpisce nel profondo. E’ il momento del silenzio e del dolore”, ha detto davanti al luogo dell’incidente Ilaria Bugetti, sindaco di Prato. Le persone morte nell’incidente “sono due persone di Prato”, ha aggiunto il primo cittadino. “Sicuramente le persone sono state interessate dalle fiamme, avranno provato sicuramente a scappare, ma non ci sono altri elementi per ora”, ha commentato invece il direttore speciale dei vigili del fuoco del comando di Prato, Gianmarco Marchi, rispondendo a una domanda sulla dinamica della morte delle due persone, aggiungendo che i corpi sono stati ritrovati “nella zona del poligono di tiro”.

