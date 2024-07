VIDEO – Maxi rogo nel deposito dell’oleificio, evacuati gli edifici limitrofi

Spread the love

Una enorme nube di fumo nero ha oscurato all’improvviso il cielo del Tau. Sono state ore di paura ad Altopascio per un vasto incendio scoppiato all’interno dello storico oleificio Stefanini. Le fiamme hanno interessato un deposito dell’attività che si trova in via Francesca Romea.

Sul posto, nel tardo pomeriggio di oggi (28 luglio) sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme si sono sviluppate nell’area del magazzino, coinvolgendo alcune cisterne dove era depositato l’olio.

La polizia municipale, accorsa immediatamente sul posto, ha provveduto a chiudere, in entrambi i sensi di marcia, la via Francesca Romea. La colonna di fumo ha creato problemi anche per la viabilità sulla vicina autostrada e la ferrovia e per questo motivo sono stati contattati sia la società Autostrade che Rfi. E’ stata, infatti, temporaneamente chiusa la linea ferroviaria Lucca Firenze per la vicinanza all’incendio.

