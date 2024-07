Scoppia rivolta nel carcere di Velletri: trattative in corso

Spread the love

È in corso questo pomeriggio una rivolta nel carcere di Velletri. Ancora non è noto il numero dei detenuti coinvolti con questi ultimi che hanno appiccato vari incendi, così come le motivazioni alla base della protesta. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia di Stato, unitamente ai colleghi della Penitenziaria. Presenti anche i Vigili del Fuoco che si stanno occupando di spegnere i focolai all’interno della struttura.

