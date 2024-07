VIDEO – Roma, maxi incendio a Ponte Mammolo: coinvolte alcune baracche. Evacuati venti ospiti di un hotel

Spread the love

La nube alta decine di metri era visibile anche dall’Altare della Patria e oltre. Fumo nero, incontrollabile come le fiamme che oggi pomeriggio (28 luglio) hanno distrutto una baraccopoli immersa nelle sterpaglie nella zona di Ponte Mammolo, coinvolgendo anche un hotel nei pressi di viale Palmiro Togliatti: evacuata sia la bidonville sia l’albergo, dove si trovavano una ventina di ospiti, con il fuoco che ha interessato anche via degli Almerini. Le fiamme sono divampate violente, per cause ancora da accertare alle 15 e sono proseguite per ore, impegnando decine di vigili del fuoco con numerose squadre mentre i vigili urbani hanno chiuso al traffico alcune strade a ridosso dell’incendio. Polizia e carabinieri hanno provveduto ad evacuare edifici e anche la stessa baraccopoli, dove non ci sono stati feriti, anche se qualcuno, compresi alcuni soccorritori, sono rimasti intossicati dal fumo. Per lo spegnimento del rogo, uno dei più importanti dall’inizio dell’estate – con i vigili del fuoco che parlano di episodi triplicati da giugno a oggi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – i pompieri hanno fatto intervenire anche mezzi speciali.

