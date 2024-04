Verona; tamponamento tra 3 autovetture in tangenziale sud, 6 persone coinvolte.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle ore 22.00 di ieri, 13 Aprile, per un tamponamento tra 3 autovetture in tangenziale sud a Verona, un ferito lieve.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Borgo Roma e Alpo Zai in direzione Brescia.

I vigili del fuoco, giunti dal comando di Verona con un autopompa e 5 unità,

hanno operato per prestare assistenza alle 6 persone coinvolte, di cui solo una ricoverata per accertamenti, oltre a mettere in sicurezza le autovetture.

Durante le operazioni, che si sono concluse intorno alle ore 23.15, la viabilità ha subito dei rallentamenti.

Sul posto anche personale sanitario con un automedica e un ambulanza e polizia locale per le indagini sulla dinamica.