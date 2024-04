DOMENICA 5 MAGGIO 2024 – GIORNATA DI PRESELEZIONI DOMENICA 26 MAGGIO – SERATA FINALE DEL FESTIVAL

Spread the love

6a EDIZIONE DEL FESTIVAL CANORO NAZIONALE IN OMAGGIO A LUCIANO VIRGILI

L’Associazione BUNKER RECORDS, in collaborazione con il Comitato Scientifico Luciano Virgili, presenta la Giornata di Preselezioni del Festival canoro nazionale in omaggio al cantante Luciano Virgili, che si terrà domenica 5 maggio dalle ore 18.30, presso la Conventicola degli Ultramoderni ASP a Roma, in Via di Porta Labicana 32 (per l’ingresso al locale è obbligatoria la sottoscrizione di una tessera annuale del costo di 10€).

Possono iscriversi e partecipare: Scuole di Musica, cantanti e gruppi canori anche non in possesso di titolo accademico musicale. I finalisti delle preselezioni saranno giudicati da una Giuria Tecnica (composta da membri del Comitato Scientifico Luciano Virgili e/o musicologi e/o musicisti e/o esperti di musica, personaggi dello spettacolo e/o giornalisti specializzati e/o soci della Bunker Records).

Il termine massimo per l’invio delle domande di iscrizione per le preselezioni è sabato 20 aprile 2024 (salvo proroga) all’indirizzo e-mail: bunkerecordsroma@gmail.com.

Chi vincerà le preselezioni parteciperà di diritto alla Serata finale del Festival Canoro nazionale in omaggio a Luciano Virgili che si terrà in data domenica 26 Maggio dalle ore 17, in Via Aldrovandi 16, presso la sede legale dell’Associazione dei Veneti a Roma. Il termine ufficiale per iscriversi alla serata finale del Festival è sabato 11 maggio 2024, (salvo proroga). Lo scopo dell’Associazione Bunker Records, attraverso il Festival e per tramite della figura del Maestro Luciano Virgili, è quello di promuovere e premiare, con una gara canora di brani scelti dal repertorio dell’artista stesso, lo studio del canto e della Musica, auspicandone un approfondimento scientifico e culturale.

Il Premio del Festival Canoro nazionale in omaggio a Luciano Virgili 2024, assegnato da una Giuria Tecnica, consisterà in: 1.000 euro, da dedicare all’ambito musicale, ad esempio: per sessioni di registrazione e/o in una scuola/corsi di musica, masterclass, e/o potrà essere organizzato un concerto presso luogo da concordare; – Una targa celebrativa; – Iscrizione nell’Albo d’Oro del Festival; – Partecipazione di diritto al Festival canoro Luciano Virgili all’Ardenza (Livorno) che si potrà tenere tra giugno e settembre 2024.

Il Premio della Giuria Popolare consisterà in: – Iscrizione nell’Albo d’Oro del Festival Nazionale; – Un omaggio offerto dall’Associazione Veneti a Roma e/o dall’Associazione Bunker Records. Per ulteriori informazioni e modalità di Iscrizione, regolamento, modulistica ed indirizzi di riferimento, rimandiamo al sito ufficiale www.lucianovirgili.it e/o ai seguenti canali ufficiali: Ufficio Stampa e contatti dell’Associazione Bunker Records: e-mail: bunkerecordsroma@gmail.com

CONTATTO TELEFONICO 334 2757719 (se non rispondiamo si prega di inviare un messaggio WhatsApp)

SITO WEB UFFICIALE www.lucianovirgili.it

CANALE YOUTUBE https://www.youtube.com/@BunkerRecordsRoma FACEBOOK Bunker Records https://www.facebook.com/BunkerRecordsRoma/ Omaggio a Luciano Virgili https://www.facebook.com/omaggioalucianovirgili/

INSTAGRAM luciano_virgili TIKTOK luciano.virgili