Locorotondo – Ritrovato il bimbo di 2 anni scomparso a Locorotondo: era nelle campagne vicino casa

Èstato ritrovato, in buone condizioni, il bimbo di due anni scomparso in mattinata a Locorotondo. Il piccolo è stato ritrovato nelle campagne vicine all’abitazione in cui vive con la famiglia. Del piccolo si sarebbero perse le tracce mentre giocava nel giardino della sua abitazione.

Le ricerche sono scattate subito dopo la segnalazione dei parenti, l’attività ha visto impegnati i Carabinieri, Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e dei volontari. Il Comune di Locorotondo ha diffuso le foto del piccolo, chiedendo aiuto ai cittadini con un messaggio pubblicato su Facebook.

In serata è giunta la notizia del ritrovamento del bambino.