VIDEO – I vigili del fuoco greci combattono per impedire che gli incendi boschivi si scatenino dai villaggi

Spread the love

L’incendio è scoppiato nei pressi del villaggio di Petries, al centro dell’isola, intorno alle ore 15:00 (12:00 GMT) di lunedì (29 luglio) e i forti venti ne hanno favorito la propagazione.

La situazione è leggermente migliorata martedì, ma le fiamme restano un rischio a causa delle condizioni ventose, ha affermato un portavoce dei vigili del fuoco.

Oltre 200 vigili del fuoco, 13 aerei e sei elicotteri erano sul posto a circa 37 miglia (60 km) a nord-est della capitale, Atene. Una nave della guardia costiera era in stand-by durante la notte per possibili evacuazioni via mare.

VIDEO