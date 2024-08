Alto Garda: vigile del fuoco volontario grave dopo un incidente stradale

Spread the love

Un grave incidente sulle strade dell’Alto Garda quello verificatosi alle 4.45 della mattina di oggi, venerdì 2 agosto, presso la circonvallazione di Arco, dove un motociclista di 39 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere uscito di strada a bordo del proprio mezzo.

In base a quanto emerso, l’uomo sarebbe finito per scontrarsi violentemente contro le protezioni laterali della strada dopo che un camion che trasportava bancali, proveniente dalla direzione opposta, ha improvvisamente perso il carico.

In soccorso del motociclista, un vigile del fuoco volontario attivo presso la caserma di Arco che si stava recando a lavoro, sono quindi giunti i sanitari di Trentino Emergenza, i quali hanno provveduto al trasporto in elisoccorso in codice rosso verso l’ospedale Santa Chiara di Trento viste le gravi condizioni.

https://gardatoday.it/notizie/alto-garda-vigile-fuoco-volontario-grave-incidente-stradale