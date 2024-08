Incendio devastante a Castelnuovo di Porto: dieci squadre di vigili del fuoco in azione

Spread the love

Un grave incendio è divampato questa mattina a Castelnuovo di Porto, un comune situato a pochi chilometri da Roma. Le fiamme, prevalentemente alimentate dalle sterpaglie e dalla vegetazione secca, hanno richiesto un intervento immediato e massiccio per proteggere le abitazioni nelle vicinanze. La situazione a Castelnuovo di Porto si è rivelata critica, costringendo le autorità locali a prendere misure precauzionali.

L’intervento dei vigili del fuoco – In risposta all’emergenza, i vigili del fuoco hanno mobilitato dieci squadre, che si sono attivate in loco per contrastare l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono state complesse a causa delle condizioni meteo e del terreno scosceso. I pompieri hanno fatto ricorso a diverse tecniche di lotta contro il fuoco, impiegando materiale antincendio e attrezzature all’avanguardia per cercare di contenere le fiamme e prevenire la loro diffusione verso le aree residenziali.

https://www.gaeta.it