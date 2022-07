I vigili del fuoco tentano di salvare oltre 500 sequoie giganti mentre cresce l’incendio di Yosemite

Spread the love

Un boschetto contenente alcuni degli alberi di sequoia gigante più antichi del mondo è minacciato da un incendio in rapida crescita nel parco nazionale Yosemite della California .

Da venerdì a domenica, l’incendio si è esteso da 250 acri a circa 1.600 acri, con il terreno di legname e sterpaglia ad alimentare le fiamme, hanno detto i funzionari. I visitatori del Washburn Trail del Mariposa Grove of Giant Sequoias hanno segnalato per la prima volta l’incendio il 7 luglio e più di 400 vigili del fuoco sono usciti per cercare di contenerlo.

Gli sforzi dei vigili del fuoco includevano la creazione di un sistema di irrigazione all’interno del boschetto per mantenere umidi i tronchi di oltre 500 sequoie giganti mature. I funzionari sperano anche che lo spruzzo costante dell’acqua degli irrigatori tenga le fiamme lontane dal boschetto, che in precedenza avevano anche protetto con le cosiddette ustioni prescritte volte a ripulire i materiali che potrebbero aiutare ad alimentare gli incendi.

Nessuno degli alberi nominati del boschetto, incluso il gigante Grizzly di 3000 anni, aveva subito danni significativi fino a domenica. Ma l’area in cui stanno lavorando i vigili del fuoco è difficile e incline a mantenere gli incendi accesi, soprattutto perché un numero elevato di alberi morti in un periodo di tre anni a partire dal 2013