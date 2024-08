Brasile, aereo precipita vicino San Paolo: a bordo 68 passeggeri

Spread the love

Secondo i vigili del fuoco di San Paolo, la caduta sarebbe avvenuta alle 13,25 in via Edueta, al numero 2.500.

Un aereo passeggeri si è schiantato al suolo in Brasile trasformandosi in una palla di fuoco: si temono decine di vittime.

L’aereo, in grado di trasportare decine di passeggeri, si è schiantato a Vinhedo, un comune di San Paolo, secondo quanto riportato. I resoconti dei media brasiliani affermano che a bordo dell’aereo c’erano 58 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio

Secondo la compagnia aerea Voepass, si tratta di un aereo passeggeri turboelica, modello ATR-72, partito da Cascavel, stato del Paraná, diretto a Guarulhos, San Paolo.

“Voepass ha attivato tutti i mezzi per supportare le persone coinvolte. Non c’è ancora conferma di come si è verificato l’incidente o della situazione attuale delle persone a bordo”, ha affermato Voepass in una dichiarazione.

Le immagini trasmesse in TV nel Paese mostrano una vasta area in fiamme e del fumo che fuoriesce da quella che si ritiene essere la fusoliera di un aereo.

Ulteriori riprese su GloboNews mostrano un aereo che scende verticalmente, avvolgendosi a spirale durante la caduta.

video