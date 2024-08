VIDEO – Park Fire, vigili del fuoco lottano per contenere il più grande incendio dell’anno in California

Spread the love

I vigili del fuoco sono mobilitati e continuano a lavorare, abbattendo alberi e accendendo controfuochi, per contenere il Park Fire che continua a imperversare nella contea di Tehama, in California. L’incendio, situato fuori Chico, nel nord dello stato, arde dal tardo luglio in una regione rurale a circa tre ore di auto a nord-est di San Francisco, costringendo migliaia di persone a evacuare. Finora ha devastato più di 425.000 acri (171.990 ettari), secondo l’agenzia Cal Fire, diventando uno degli incendi più grandi nella storia dello Stato.

il messaggero

VIDEO