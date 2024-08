Incendio in un magazzino dismesso a Cesenatico. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha impedito la propagazione delle fiamme

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco di Cesenatico, supportati dal personale del Presidio Acquatico VVF di Cesenatico e del distacamento di Savignano sono intervenuti per un incendio avvenuto all’interno di un magazzino dismesso in Via Marino Moretti a Cesenatico. I soccorritori, giunti sul posto con 14 operatori, 3 automezzi e le imbarcazioni in dotazione (per la prossimità a Porto Canale) hanno forzato l’accesso e messo sotto controllo le fiamme che fuoriuscivano da un quadro elettrico sito all’interno dello stabile. Il rapido intervento ha impedito la propagazione delle fiamme ai suppellettili presenti. Nessuna persona ferita. Cause in corso di accertamento. Presenti i Carabinieri.