VIDEO – Incendio di un capannone, di circa 20.000 metri quadrati, adibito a magazzino di articoli per la casa

VIGILI DEL FUOCO

Dalla mezzanotte vigili del fuoco di Caserta impegnati a Pastorano per l’incendio di un capannone, di circa 20.000 metri quadrati, adibito a magazzino di articoli per la casa, che stamattina è stato interessato da cedimenti strutturali. Dopo aver spento le fiamme, anche col supporto di una squadra giunta da Benevento, i vigili del fuoco stanno operando per la bonifica degli ultimi focolai residui e per abbattere i fumi della combustione. Sul posto anche due autobotti di grande capacità, di cui una giunta in rinforzo dal Comando di Salerno, per garantire un elevato apporto idrico alle lance antincendio.

VIDEO