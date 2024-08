Terremoto a largo dell’isola russa di Sachalin: sisma di magnitudo 6.8

Spread the love

Un fortissimo terremoto ha colpito nel corso della mattinata di oggi al largo della costa sud-orientale dell’isola russa di Sachalin, a nord dell’isola giapponese di Hokkaido. Si è trattato di un sisma molto intenso che ha raggiunto il valore di 6.8 sulla scala Richter.

Terremoto magnitudo 6.8 a largo dell’isola russa di Sachalin – L’istituto geofisico statunitense Usgs si è occupato per primo, questa mattina, di fornire i dettagli in merito al forte terremoto che ha interessato l’area a largo dell’isola russa di Sachalin. Il Sistema di allarme tsunami statunitense comunica che il sisma ha colpito, più precisamente, a 150 km a est di Dolinsk e ad una profondità di 406,5 km sotto il livello del mare. Al momento, secondo quanto appreso, non sembrerebbero esserci stati danni a cose o persone.

NOTIZIE.IT