Mattarella nega l’incontro «urgente» a Nordio, slitta a settembre: lo scivolone del ministro che ha irritato il Quirinale

Non ci sarà subito, ma a settembre l’incontro al Quirinale che il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva annunciato, mentre riesplodeva lo scontro tra governo e opposizioni sull’emergenza carceri e il bilancio dei suicidi in cella che si aggrava drammaticamente ancora in questi giorni. Un rinvio che rivela una forte irritazione da parte del Capo dello Stato, che ha negato l’incontro al ministro dopo un’uscita considerata del tutto irrituale. Per non parlare del rischio di coinvolgere il Quirinale nello scontro politico, sul dibattito sempre rovente tra giustizia e politica, come spiega sul Corriere della Sera Marzio Breda.

Ma l’errore di Nordio che ha irritato Sergio Mattarella è stato innanzitutto di metodo. Il ministro aveva affidato alle agenzie di stampa l’annuncio di aver chiesto un incontro urgente con il Capo dello Stato, dopo l’approvazione del decreto Carceri contestato dalle opposizioni. Nordio aveva detto di voler parlare con Mattarella di come affrontare «a breve e medio periodo» l’emergenza carceraria e la sua intenzione di aumentare i giudici di sorveglianza. Ma come risulta a Open, Nordio aveva lanciato quell’annuncio senza che il Quirinale ne sapesse nulla. E mentre l’annuncio dalle agenzie dilagava sui siti, da via Arenula c’è chi ha aspettato ore perché arrivasse il passo formale. Solo alle 21 di mercoledì scorso, infatti, al Quirinale è arrivata la Pec in cui Nordio chiedeva a Mattarella di essere ricevuto

