Fiamme minacciano un’azienda agricola, in prossimità di un canalone n contrada Gerardo

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Intorno alle 13:30 di oggi, sono state inviate in contrada Gerardo-ponte, agro di Chiaramonte, due squadre VV.F. con al seguito due autobotti per garantire il rifornimento idrico, è stato richiesto il supporto della forestale di Ragusa, e dei volontari di P.C. al dipartimento, un canalone invaso da arbusti e sterpaglie sottostante la SS 514 era in fiamme e minacciava una azienda agricola, in prossimità del canalone stesso con deposito di foraggio e vari attrezzi. personale vigilfuoco ha operato prioritariamente per ridurre il fumo che si riversava sulla statale, e poi per circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio coinvolgesse tutta l’azienda, personale della forestale operava sull’altro fronte del canalone in c.da Gerardo riuscendo a circoscrivere l’incendio, mentre giungevano i volontari di Monterosso a dare manforte dall’uno e dall’altro lato della ss 514. l’incendio è spento sono in corso le attività di controllo e bonifica.