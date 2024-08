VIDEO – Sono continuate tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco ad Artena per incendio boschivo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Sono continuate tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco ad Artena, iniziate alle 17 di ieri, per il contrasto a un incendio boschivo. Durante la serata di ieri sono stati evacuati in via precauzionale due nuclei familiari le cui abitazioni risultavano minacciate dal fuoco. Al momento un direttore delle operazioni di spegnimento del Corpo nazionale sta effettuando una ricognizione aerea sulla zona con un elicottero della Regione Lazio. Nella clip il lavoro delle squadre di stanotte.

VIDEO