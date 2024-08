Cede cavo dell’alta tensione. Le colline di Strettoia al buio. Disagi per attività e 180 famiglie

Spread the love

Èdestino che a Strettoia la comunità debba tribolare con il servizio elettrico. Dopo i tanti blackout degli ultimi anni, poi risolti con il maxi progetto di Comune ed Enel, stavolta il disagio ha travolto la collina il giorno di Ferragosto a causa del cedimento di un cavo dell’alta tensione.

Risultato: otto ore di distacco dal mondo per circa 180 famiglie e varie attività, alcune delle quali hanno perso i clienti. E siccome nella parte alta della frazione i cellulari non funzionano bene, per poter telefonare o mandare messaggi l’unica alternativa era spostarsi di parecchie centinaia di metri. Il problema ha riguardato almeno sei zone, ossia Cantina, Valenciaia, Palatina, Metati Rossi, Paradisino e Vannuccina.

Dopo un primo intervento di messa in sicurezza eseguito da addetti Enel e vigili del fuoco (sul posto c’era anche la polizia municipale), Enel ha attivato un generatore con il ripristino finale avvenuto ieri dopo un altro intervento.