Coassolo, cane incastrato in un canale sotterraneo salvato dai vigili del fuoco

Era rimasto incastrato in un canale sotterraneo a Coassolo, in cui si era infilato chissà come.

Per fortuna i suoi guaiti hanno permesso ai vigili del fuoco di Lanzo di individuare con precisione dove si trovava e di riuscire a liberarlo dopo aver divelto le grate esterne di una caditoia. Poi, con l’aiuto di una scala, si sono calati nel canale e con funi e corde sono riusciti a trarre in salvo lo spaventato cagnolino.

