Roma, maxi-incendio in zona Cinecittà – Un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile portati in ospedale

Spread the love

Ci sono quattro feriti nell’incendio divampato in viale Bruno Pelizzi, in zona Cinecittà a Roma. Si tratta di un vigile del fuoco e di tre volontari della protezione civile, che sono rimasti intrappolati tra le fiamme e ustionati. Il rogo è divampato intorno alle ore 15, a bruciare sterpaglie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, che stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità. Preoccupati i residenti: le fiamme, infatti, si sono avvicinate ad alcune abitazioni, con il rischio di creare seri danni alle strutture e ferire le persone che vi abitano all’interno. L’aria, in tutta la zona, è irrespirabile, mentre una densa nube di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Diverse persone parlano di tantissima cenere arrivata sui balconi delle case, e di una forte puzza di fumo anche in altri quartieri della capitale.

https://www.fanpage.it/