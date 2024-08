VIDEO – Trovati altri due corpi all’interno del Bayesian affondato: gli altri 2 sono stati portati al molo

Spread the love

RAINEWS – Novità nella drammatica vicenda del naufragio al largo di Porticello, in Sicilia del superyacht Bayesian. I sommozzatori che stavano perlustrando il relitto dell’imbarcazione di lusso, affondato al largo delle coste siciliane hanno trovato i corpi di due dei sei passeggeri dispersi, fa sapere una fonte vicina alla vicenda all’agenzia Reuters.

I corpi di altri due dispersi sono stati individuati all’interno del relitto. A breve si procederà con il recupero e il trasporto in superficie anche per loro, mentre sono già stati portati sul molo i due corpi trovati due ore fa in un’altra camera che adesso attendono di essere identificati. Secondo indiscrezioni si trarrebbe di Mike Lynch e della figlia Hannah. All’appello mancano ancora due dispersi.