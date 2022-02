Venezia, i Vigili del fuoco organizzano un seminario sugli incidenti stradali per gli operatori della Croce Rossa

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nei giorni scorsi la Croce Rossa Italiana ha partecipato ad una giornata di formazione sugli incidenti stradali organizzata dal comando dei Vigili del fuoco di Venezia. Il personale della Croce Rossa, proveniente da tutta la regione, ha preso parte a delle lezioni teoriche con concetti subito messi in atto durante delle esercitazioni pratiche, che hanno previsto il relativo scambio delle diverse procedure operative. Analizzati e presi in esame alcuni scenari incidentali, dove sono state evidenziati i nuovi pericoli derivanti dalle nuove tecnologie costruttive dei veicoli e le diverse alimentazioni. Rischi che comportano da parte di tutti gli operatori una diversa valutazione del pericolo e di approccio all’intervento. Previsti nel corso dell’anno altri incontri dove saranno presi in esame e approfondite le c