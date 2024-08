A Milano ci sono le carceri più affollate d’Italia: al primo posto c’è San Vittore

Spread the love

AMilano ci sono le carceri più affollate d’Italia. Lo fa sapere il Garante dei detenuti, analizzati i dati del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria aggiornati al 18 agosto. Per quanto riguarda le case circondariali, il primato è detenuto da San Vittore, che nei giorni scorsi ha ricevuto una visita di una delegazione tra politici e avvocati che hanno potuto toccare con mano la situazione.

In Italia i detenuti sono 61.465 a fronte di 46.898 posti disponibili, mentre la capienza regolamentare sarebbe di 51.282 unità. Secondo quanto emerso, sono molte le camere inagibili, in alcuni casi intere sezioni. È la situazione di San Vittore, dove l’indice di sovraffollamento si attesta al 220%, una percentuale che porta il carcere milanese in cima alla lista considerando la media nazionale di esuberi negli istituti penitenziari del 131%. In Italia 149 carceri, il 78%, hanno un indice superiore al consentito, 50 istituti superano il 150%.

https://www.milanotoday.it/cronaca/carceri-sovraffollate-san-vittore-beccaria.html