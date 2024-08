Educazione civica, a settembre le nuove Linee Guida: cultura del rispetto, identità italiana, pari opportunità, legalità e contrasto alla criminalità. Cosa è previsto

Spread the love

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), lo scorso 7 agosto, il documento contenente le nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica.

Le Linee Guida, su cui il CSPI è chiamato a esprimere un parere non vincolante, saranno operative a partire dall’anno scolastico 2024/2025 e andranno a sostituire quelle emanate in via di prima applicazione con il decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35.

Il testo introduce importanti novità rispetto al precedente, con una forte enfasi su alcuni temi chiave.

Centralità della persona e cultura del rispetto

Le Linee Guida pongono al centro la persona umana come soggetto fondamentale della Storia, sottolineando l’importanza della valorizzazione dei talenti di ogni studente e della cultura del rispetto verso ogni essere umano. Da qui discendono i valori costituzionali di solidarietà e libertà, il concetto di democrazia legato alla sovranità popolare e il primato dell’essere umano su ogni ideologia.

Identità italiana, europea e cultura della Patria

Si promuove la formazione di una comune identità italiana come parte integrante della civiltà europea e occidentale. Si evidenzia il legame tra senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità nazionale, definita come Patria, concetto espressamente richiamato dalla Costituzione. Si mira a favorire l’integrazione degli studenti stranieri e a valorizzare i territori e le culture locali.

Cultura dei doveri e responsabilità individuale

Accanto ai diritti, le Linee Guida sottolineano l’importanza dei doveri verso la collettività, definiti dall’articolo 2 della Costituzione come “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Si evidenzia la necessità di insegnare il rispetto delle regole per favorire la convivenza civile e il primato del diritto sull’arbitrio, con un focus sulla responsabilità individuale.

https://www.orizzontescuola.it/educazione-civica-a-settembre-le-nuove-linee-guida-cultura-del-rispetto-identita-italiana-pari-opportunita-legalita-e-contrasto-alla-criminalita-cosa-e-previsto