Ius scholae, i voti per approvarlo ci sono: i calcoli in Camera e Senato

Forza Italia è contraria allo Ius soli, alla concessione automatica per nascita in Italia della cittadinanza, ma è pronta a un confronto, sulla base di ciò che dissero in passato Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, sul riconoscimento della cittadinanza dopo dieci anni di frequentazione delle scuole dell’obbligo”. Parola di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. Che sembrano voler incalzare sia a destra che a sinistra sul tema dello ius scholae rilanciato dal leader 5Stelle Giuseppe Conte e da sempre sostenuto dalla componente centrista sia renziana che calendiana. Anche perché sia al Senato che alla Camera ci sarebbero i numeri per approvare lo ius scholae.

Il vertice Meloni Salvini

Nel giorno del vertice tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, gli azzurri non mollano insomma l’iniziativa estiva. E richiamano soprattutto la premier alla coerenza con la la dottrina europea in tema di diritti di cittadinanza. Questioni tutt’altro che di secondo piano alla vigilia della decisione sul commissario europeo da prendere con Antonio Tajani il prossimo 30 agosto. E sulla quale Forza Italia lascia quasi intendere che si potrebbe sentire libera di votare in parlamento insieme all’opposizione. Cui a sua volta il partito di Tajani pare mandare un messaggio e un guanto di sfida insieme.

