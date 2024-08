Paestum, incidente tra auto e moto: morte due persone lungo la SS18

Spread the love

RAINEWS – È stato violentissimo l’impatto tra una moto e un’utilitaria avvenuto poco prima delle 15 di sabato 24 agosto, all’altezza dello svincolo di Capaccio Paestum della statale 18. Ad avere la peggio la coppia di centauri, morti sul colpo. In gravissime condizioni l’automobilista 49enne originario di Vallo della Lucania, per il quale è stato necessario il trasferimento in ospedale in eliambulanza.

In questi giorni di vacanze, la SS 18 è tra le strade più trafficate della provincia di Salerno.

Le vittime sono un uomo di 48 anni e sua moglie, 50 anni, entrambi di Atripalda: dopo lo schianto, la donna è stata sbalzata a metri di distanza, in una scarpata. Sono servite ore per recuperarne il corpo. Per loro ogni tentativo di rianimazione è apparso inutile.

Illesi i passeggeri di altre due vetture coinvolte nell’incidente. La strada è rimasta chiusa a lungo, il traffico deviato, per i soccorsi e le indagini dei carabinieri della compagnia di Agropoli.