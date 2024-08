VIDEO – Soccorsa una persona rimasta bloccata in un canalone.

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Ieri mattina, sul Monte Cornizzolo a 1100 metri di altitudine, è stato necessario intervenire per soccorrere una persona rimasta bloccata in un canalone. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti con due squadre da terra provenienti da Lecco e Valmadrera, oltre all’ausilio del reparto volo dei Vigili del Fuoco.

Dopo una rapida e efficace operazione di ricerca e localizzazione della persona in pericolo, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad issarla a bordo dell’elicottero Drago per trasportarla in un luogo sicuro. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 4 ore