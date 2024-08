Incendio a Milano, fiamme in uno scantinato di via della Moscova

Spread the love

Prima il fumo, poi l’intervento dei vigili del fuoco. Un incendio di piccole dimensioni è divampato in uno scantinato del palazzo di sette piani al civico 30 di via Moscova.

Tutto è successo intorno alle 15 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi. Le fiamme, più nel dettaglio, hanno interessato alcuni stracci presenti all’interno di una grata. Il rogo (di piccole dimensioni) è stato subito spento nel giro di qualche minuto e il palazzo non è stato evacuato

In via Moscova sono arrivati anche i mezzi del 118 in codice rosso e la polizia. Un anziano di 87 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, un’altra donna è stata valutata sul posto dai sanitari, ma ha rifiutato le cure.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’innesco del rogo. Secondo quanto appreso da MilanoToday potrebbe trattarsi di un gesto accidentale, come un mozzicone caduto da una bocca di lupo.

