VIDEO – Due dipendenti della Delta uccisi e un altro ferito dopo l’esplosione di uno pneumatico di un aereo all’aeroporto di Atlanta

Due persone sono morte e una è rimasta ferita nell’esplosione di uno pneumatico di un aereo Delta all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta .

L’esplosione di uno pneumatico ha ucciso un dipendente Delta e un appaltatore, il punto vendita locale WSBTV rpeorts. Anche un secondo dipendente Delta è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto martedì mattina presto presso la struttura di manutenzione delle operazioni tecniche di Atlanta, collegata all’aeroporto.

“La famiglia Delta è addolorata per la perdita di due membri del team e per l’infortunio di un altro in seguito a un incidente avvenuto questa mattina presso la struttura di manutenzione delle operazioni tecniche di Atlanta (TOC 3)”, ha affermato la compagnia aerea con sede ad Atlanta in una dichiarazione. “Abbiamo esteso il nostro pieno supporto ai familiari e ai colleghi in questo momento incredibilmente difficile”.