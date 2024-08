VDEO – Canosa, due cani intrappolati in un vascone salvati dai Vigili del fuoco

Spread the love

Stremati, senza più forze per salvarsi la vita. Sarebbe stato tragico il destino di due cani intrappolati in un vascone di acqua piovana in via Falcone e Borsellino a Canosa di Puglia, ma a salvargli la vita sono stati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Barletta sotto segnalazione della sezione canosina della Leidaa, la lega italiana difesa animale e ambiente.

A raccontare l’accaduto sono proprio i volontari. Una chiamata in piena domenica mattina rompe la quiete del fine settimana, la corsa verso il vascone, il ritrovamento dei due cani e i tentativi per salvarli. Prima con una tavola, poi con guinzagli e corde. Infine, l’arrivo dei Vigili del Fuoco che nel giro di pochi giorni hanno compiuto il secondo salvataggio: a Barletta, infatti, il 12 agosto scorso un labrador era precipitato in un pozzo profondo 4 metri e completamente scoperto in via del Gelso. Ad allertare i soccorsi, il proprietario del cane presente durante le operazioni di salvataggio.

Due storie a lieto fine che hanno visto in prima linea il personale del comando provinciale di Barletta, sempre pronti in queste occasioni.