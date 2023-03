Muoiono travolti dal treno, il dramma di due 15enni: “Hanno attraversato i binari senza usare il sottopasso”

Spread the love

Un pomeriggio spensierato e di divertimento al luna park, in un pugno di istanti, si è trasformato in una tragedia immane. Due ragazzi di 15 anni, hanno perso la vita nel tardo pomeriggio travolti dal treno che li avrebbe riportati a casa a Sondrio. E’ successo all’altezza della stazione di San Pietro, frazione di Berbenno, in Valtellina. Secondo una prima ricostruzione i ragazzi avrebbero attraversato pericolosamente i binari senza usare il sottopasso. Forse per il timore di perdere il treno e fare tardi, avrebbero iniziato a correre dopo aver scavalcato il muro che divide la statale 38 dalla ferrovia. In un attimo gli amici dei due quindicenni li hanno visti scomparire sotto le lamiere del treno.

